Пожар на Лукомльской ГРЭС: пропадало электричество в Могилевской и Витебской областях, были перебои с водой

Пропадало электричество в Могилевской и Витебской областях. Фото: @radiosvaboda

По официальному сообщению МЧС Беларуси, вечером в среду, 23 июня, произошел пожар на Лукомльской ГРЭС - тепловой электростанции, расположенной в городе Новолукомль Витебской области.

- Произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. После получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступают к тушению, - говорится в сообщении ведомства в Твиттер.

Одновременно с сообщением о пожаре стала появляться информация о том, что исчезло электричество в Могилеве и других населенных пунктах региона. Вскоре ситуацию прокомментировали в Министерстве энергетики Беларуси:

- Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ, - говорится в сообщении в ТГ-канале Минэнерго. Там добавили, что причины пожара пока устанавливаются. - Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки.

Также местные жители сообщают в соцсетях не только об отключении электричества, но и о перебоях с подачей воды. Высказываются мнения, что ЧП может быть связано с чрезвычайной жарой, которая накрыла Беларусь - накануне синоптики объявляли о наивысшем, красном уровне опасности. Дневная температура достигала 36 градусов.

Около 22.40 стали появляться сообщения о том, что электричество возвращается в Могилев и другие населенные пункты.

Лукомльская ГРЭС является крупнейшей электростанцией страны, которую называют флагманом белорусской энергетики, говорится на сайте Белэнерго. Более 50 лет назад, в 1969 году, был введен в эксплуатацию первый энергоблок Лукомльской ГРЭС мощностью 300 МВт.

- Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение, информации о пожарах на "Нафтане", "Полимире" или других предприятиях в связи с отключением - нет, - добавили позже в МЧС.