Пожар на Лукомльской ГРЭС: в некоторых районах Могилева уже включают электричество

В Могилеве в некоторых районах появилось электричество. Фото: телеграм-канал Могилевский чат.

В некоторых районах Могилева уже начали включать электричество, пропавшее из-за пожара на Лукомльской ГРЭС. Фото многоэтажных домов в районе «Юбилейный» прислал в телеграм-канал Могилевский чат Игорь Семак. Фото сделано в 22.43, в домах светятся окна.

Электричество в ряде населенных пунктов Могилевской и Витебской областей отключили 23 июня из-за пожара на Лукомльской ГРЭС.

- Произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции, - сообщили в МЧС.

«Свет мигнул два раза и погас», - так описывают случившееся в соцсетях жители тех городов и поселков, где отключили электричество. В некоторых регионах пропала и вода.

«У нас вода пока есть, набираю в кастрюли и в ванну», - пишет Вконтакте Анна из Могилева.

«Продам два ведра воды», - предлагает другая девушка.

Могилевчане не теряют оптимизма, шутят: «Ходят слухи, что включать электричество будут только привитым или тем, у кого есть антитела».

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