Пожар на Лукомльской ГРЭС ликвидирован

Пожар на Лукомльской ГРЭС, из-за которого отключали свет и воду в Витебской и Могилевской областях, уже потушили. Фото: кадр из видео.

На Лукомльской ГРЭС уже потушили пожар, из-за которого не было воды в Могилеве и других населенных пунктов.

-Загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2 секция) на Лукомльской ГРЭС в г. Новолукомль ликвидировано. Пострадавших нет, - сообщили в официальном телеграм-канале МЧС в 23.02. Сообщается также, что восстановлено электроснабжение в большинстве населенных пунктов Витебской и Могилевской областей, где пропадало электричество из-за пожара на ГРЭС.

Пожар на Лукомльской ГРЭС начался вечером 23 июня. В 22.13, по сообщению МЧС, спасатели выехали на тушение пожара. Из-за пожара отключалось электричество в ряде населенных пунктов Витебской и Могилевской областей, были перебои и с водой.

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