В Могилеве отключали электричество: что с больницами?

Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС отключили электричество в Могилеве, но больницы не прекращали работу. Фото: кадр из видео.

Все медучреждения в Могилевской области продолжают оказывать помощь пациентам, из-за отключения электроэнергии их работа не прерывалась. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александра Старовойтова.

-Все учреждения по прежнему оказывают круглосуточную помощь помощь, на данный момент отключения - экстренную. Пациенты, которые находятся в больницах и нуждаются в искусственной вентиляции, получают ее. Так как все больницы обеспечены аккумуляторными батареями и дизельными генераторами. Перебои в электроснабжении не нарушают эту работу, - рассказал Старовойтов корреспонденту БЕЛТА.

В некоторых больницах медики продолжали делать операции, которые начались до отключения электроэнергии. Скорая помощь переключилась на сотовые виды связи, не прерывали работу станция переливания и службы крови, у которых также есть резервные источники электроснабжения. Для сохранения вакцин, которые находятся в поликлиниках, использовались дополнительные площади, рассказал Александр Старовойтов.

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