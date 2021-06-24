ВОЗ изменила мнение о вакцинации детей от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что прививку от коронавируса можно делать детям и подросткам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что прививку от коронавируса можно делать детям и подросткам. ВОЗ опубликовала обновленные рекомендации по вакцинации на своем сайте.

Напомним, что ранее в организации заявляли, что пока для такой профилактики COVID-19 «нет достаточных данных».

В новых рекомендациях ВОЗ по вакцинации сказано, что дети и подростки обычно переносят коронавирус в более легкой форме, чем взрослые.

«Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», – отмечается в сообщении на сайте ВОЗ.

Там добавили, что «детям от 12 до 15 лет из группы высокого риска наряду с другими приоритетными группами» может быть предложена вакцина, созданная компаниями Pfizer и BionTech. В организации отметили, что Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что именно вакцина Pfizer подходит для подростков в возрасте от 12 лет.

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