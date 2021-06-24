Присоски отваливаются. В Могилеве изъяли из продажи травмоопасные игрушечные пистолеты

Если вы уже купили ребенку такой набор для игры в полицию, лучше спрячьте его подальше - можно получить травму. Фото: Госстандарт.

Наборы для игры в полицейских изъяли из продажи в Могилеве, сообщает официальный телеграм-канал Госстандарта Безопасность и качество.

Это игрушки для детей трех лет, на них стоит маркировка «Играем вместе». Наборы «Полиция» на блистере нескольких артикулов, произведенные в Китае, изъяли из продажи после проверки одного из индивидуальных предпринимателей.

Игрушки не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" по показателям безопасности, предъявляемым к игрушкам со снарядами, выпускаемыми при помощи пускового механизма, сообщает Госстандарт.

-Присоски, которые выполняют смягчающую функцию при выстреле, должны быть плотно закреплены и не отделяться от пластикового основания. Во время испытаний было установлено, что присоски отделялись, чем создавали возможность травмирования ребенка или лица, которое за ним присматривает, - утверждают специалисты.

Небезопасные игрушки запретили продавать на территории Беларуси и ввозить в страну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси запретили продавать крекер-рыбки и еще несколько видов печенья.

Популярный стиральный порошок запретили в Беларуси.