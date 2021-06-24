В «Белэнерго» назвали причину пожара на Лукомльской ГРЭС, из-за которого Могилев и Орша остались без света и воды

Аномальная жара привела к отключению электричества в Могилеве и Орше накануне. Фото: Telegram Минэнерго

Аномальная жара привела к отключению электричества в Могилеве и Орше накануне. Об этом заявили на предприятии «Белэнерго».

«В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередач 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляла 1400 МВт», – рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер предприятия «Белэнерго» Владимир Бобров. Его комментарий опубликован в Telegram-канале Министерства энергетики.

По его словам, были обесточены подстанции 330 кВ «Орша», «Могилев», «Могилев – Северная», что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.

«Данная ситуация сложилась в 21.39. В течение часа за счет оперативной работы персонала энергосистемы было восстановлено питание системных подстанций 330 кВ и подключены подстанции 110 кВ. В настоящее время завершается анализ подключения потребителей сети 0,4-10 кВ. Данные операции будут завершены в ближайшее время», – сообщил Бобров.

Ожидалось, что в районе 2-3 часов ночи все потребители будут обеспечены электроэнергией.

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