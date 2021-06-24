Электроснабжение в Могилевской и Витебской областях полностью восстановлено. Фото: pixabay

Полностью восстановлено электроснабжение в Могилевской и Витебской областях. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

«Энергосистема работает в штатном режиме», – говорится в сообщении Минэнерго.

Напомним, что накануне произошел пожар на Лукомльской ГРЭС - тепловой электростанции, расположенной в городе Новолукомль Витебской области.

Там загорелась одна из секций трансформаторной подстанции. В результате без света остались жители Орши и Могилева. Также у них пропала вода.

Позже в «Белэнерго» рассказали, что к инциденту привела аномальная жара.

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В некоторых больницах продолжали делать операции, которые начались до отключения света (подробности).

Пожар на Лукомльской ГРЭС ликвидирован

По информации МЧС, пострадавших нет (подробности).

Пожар на Лукомльской ГРЭС: пропадало электричество в Могилевской и Витебской областях, были перебои с водой

МЧС прибыло для тушения пожара, высказываются мнения, что ЧП может быть связано с аномальной жарой (подробности).