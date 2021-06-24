Что произойдет с организмом, если есть фасоль каждый день, рассказала врач

Белая фасоль богата пищевой клетчаткой, она благотворно влияет на кишечник. Фото: pixabay

Если включить в свой ежедневный рацион фасоль, то организм получит много питательных элементов. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша в интервью телеканалу «Москва 24».

В частности, белая фасоль богата пищевой клетчаткой, она благотворно влияет на кишечник, к примеру, поддерживает баланс микрофлоры (если он нарушен, то увеличивается риск рака и снижения иммунитета), пищевые волокна помогают выводить токсины. Кроме того, клетчатка отвечает за снижение уровня плохого холестерина. По словам врача, за один раз можно есть не более 150-200 граммов продукта. При этом специалист добавила, что есть люди, которым стоит употреблять фасоль с осторожностью.

– Людям, у которых есть склонность к запорам, фасоль нужно принимать внимательно, смотреть на свою индивидуальную реакцию, потому что это та самая вязкая клетчатка, которая может усугубить ситуацию, – пояснила медик.

Красная фасоль содержит больше белка, чем белая, благодаря чему помогает в укреплении иммунитета.

– Высокое содержание калия и магния очень полезно для сердечно-сосудистой системы и для профилактики таких заболеваний, как нарушение сердечного ритма, инфаркт, инсульт, – добавила врач.

Черная фасоль богата витаминами группы В, которые нужны для регуляции нервной системы и нервных импульсов. Также существует еще один вид фасоли – маш. В нем содержится много меди, она нужна для профилактики раннего поседения волос и нормального процесса кроветворения. Также если есть маш каждый день, то организм получит цинк, который важен для иммунной системы и выработки половых гормонов.

Тем временем польза зеленой стручковой фасоли заключается в том, что она помогает бороться с лишним весом.

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