Град 2,5 сантиметра, поваленное дерево, затопленные улицы, машины под коврами – пока вся Беларусь изнывает от жары, на Гродно обрушился ливень

Во время ливня в Гродно ветер повалил несколько деревьев. Фото: кадр из видео, АвтоГродно.

Вся Беларусь изнывает от жары, а в Гродно 23 июня автомобили пробирались по улицам вплавь, сильный ветер валил деревья, а автовладельцы накрывали свои машины коврами и покрывалами, чтобы защитить от града. Много фото последствий сильного ливня собрал портал АвтоГродно.

По информации издания, во время непогоды ветер сломал с десяток деревьев. Читатель АвтоГродно снял на видео момент падения крупного дерева на улице Дзержинского. Дерево рухнуло на крышу строения военного госпиталя.

В одном из частных домов ветром сорвало шифер с крыши. Ливень затопил улицы. Читатели АвтоГродно сообщали, что автомобили «вплавь» пробираются по улицам Брикеля, Тавлая, Кирова, проспекту Космонавтов.

Вместе с ливнем на город обрушился град. Отдельные градины достигали 2,5 сантиметра. Автовладельцы пытались защитить свои машины, накрывая их коврами и покрывалами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В «Белэнерго» назвали причину пожара на Лукомльской ГРЭС, из-за которого Могилев и Орша остались без света и воды.

С частного дома сорвало шифер. Фото: АвтоГродно.

Градины достигали размера в 2,5 сантиметра. Фото: АвтоГродно.

Вот так автовладельцы защищали свои машины от града. Фото: АвтоГродно.