Видеофакт. Милота дня: в Гродненском зоопарке родился пятнистый олененок

Вот такой малыш родился в Гродненском зоопарке. Это мальчик! Фото: кадр из видео Гродненского зоопарка.

Милейшая новость из Гродненского зоопарка: там родился пятнистый олененок. Это мальчик.

-Первый день жизни малыша был немного волнительным, он не сразу стал сосать материнское молоко. Но опытная мама быстро справилась с проблемой и ребенок был накормлен, - рассказали в зоопарке.

Олененку сделали все необходимые прививки, он хорошо кушает, окреп и чувствует себя хорошо.

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