В Кобринском районе налетчика вычислили через шесть лет по поту и жиру

Мужчину осудили за преступления шестилетней давности - нашли по потожировым следам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Кобринском районе перед судом предстал 55-летний мужчина, который обвинялся в разбойных нападениях. Преступления мужчина совершил еще в 2015 году. Он врывался в дома, избивал хозяев, угрожал убить. Забирал деньги и ценные вещи.

Долгое время правоохранительные органы не могли найти налетчика. Помогли современные технологии. На одном из мест преступления нашли его потожировые следы.

-Благодаря современным возможностям исследований эксперты-генетики установили геном М. в потожировых следах, которые он оставил на орудии преступления в 2015 году, - сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.

Суд назначил налетчику наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Апелляционную жалобу его не удовлетворили. Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре.