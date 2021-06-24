Компания TotalEnergies просит гарантировать при покупке нефти, что она не от Гуцериева. Фото: pixabay

Французская компания TotalEnergies SE попросила агентств по ценообразованию на сырьевые товары S&P Global Platts обеспечить гарантии того, что в его торговой системе не будет нефти, которая принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров.

В частности, компания TotalEnergies на торговой сессии в системе Platts выставила заявку на покупку нефти с оговоркой: «партия полностью соответствует санкциям ЕС».

Кроме того, еще несколько европейских переработчиков этого сырья попросили уточнить происхождение грузов российской нефти, чтобы не купить ту, которая принадлежит компаниям Гуцериева.

Напомним, что 21 июня Евросоюз принял новый пакет санкций в отношении белорусских властей. В него попали 78 физических лиц и 8 компаний. В списке оказался и российский бизнесмен Михаил Гуцериев за поддержку президента Александра Лукашенко.

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