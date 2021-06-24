Лукашенко прокомментировал западные санкции во время рабочей поездки в Гродненскую область

Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Гродненскую область. Фото: president.gov.by

Введение Западом санкций против Беларуси говорит о его бессилии. Такое заявление сделал 24 июня президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Гродненскую область.

Он побывал в Свислочском районе, где ему представили доклад о социально-экономическом развитии области.

– Каково будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит, – сказал Лукашенко, его цитирует БЕЛТА.

Он потребовал, чтобы не было никакого проседания ни на одном предприятии.

– Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. И мы это сделаем, – заявил он.

Читайте также:

«Еще один сильный сигнал поддержки народу Беларуси». ЕС принял четвертый пакет санкций и выдвинул требования

По неофициальным сведениям, в новый ограничительный список вошли почти 80 человек и восемь организаций (подробности).

ЕС согласовал против властей Беларуси секторальные санкции, которые могут ударить по экономике

Ожидается, что в ближайшие дни новые запреты будут опубликованы и вступят в силу (подробности).