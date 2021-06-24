В Следственном комитете рассказали, сколько детей в июне выпали из окон в Беларуси

С начала июня в Беларуси шестеро детей выпали из окон, один ребенок скончался. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Статистику по несчастным случаям с детьми, выпавшими из окон, обнародовал Следственный комитет. По данным ведомства, с начала июня в Беларуси при выпадении из окон травмы получили шесть детей, один из них погиб.

Погибший ребенок – девятилетний мальчик, который был дома с бабушкой. Мальчик упал с девятого этажа, получил травмы, не совместимые с жизнью.

Последний случай произошел в Жабинковском районе. Трехлетняя девочка также была дома с бабушкой, та занималась домашними делами, ребенок играл один в комнате, где было открыто окно. Девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна на бетонное перекрытие. Она в больнице с травмами.

-Не подпускайте маленьких детей к открытым окнам, форточкам, балконам. Оборудуйте окна запорными устройствами, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно, - напомнили в СК правила безопасности.

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