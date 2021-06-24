В Следственном комитете рассказали, сколько детей в июне выпали из окон в Беларуси

С начала июня в Беларуси шестеро детей выпали из окон, один ребенок скончался.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Статистику по несчастным случаям с детьми, выпавшими из окон, обнародовал Следственный комитет. По данным ведомства, с начала июня в Беларуси при выпадении из окон травмы получили шесть детей, один из них погиб.
Погибший ребенок – девятилетний мальчик, который был дома с бабушкой. Мальчик упал с девятого этажа, получил травмы, не совместимые с жизнью.
Последний случай произошел в Жабинковском районе. Трехлетняя девочка также была дома с бабушкой, та занималась домашними делами, ребенок играл один в комнате, где было открыто окно. Девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна на бетонное перекрытие. Она в больнице с травмами.
-Не подпускайте маленьких детей к открытым окнам, форточкам, балконам. Оборудуйте окна запорными устройствами, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно, - напомнили в СК правила безопасности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Жабинковском районе девочка выпала из окна на бетонное перекрытие.
В агрогородке Бабиничи четырехлетняя девочка выпала из окна.
В Пинске из окна выпал восьмилетний мальчик, спасти его не удалось.