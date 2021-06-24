Запрет на вывоз из страны семян рапса вводится в Беларуси

Лукашенко поручил запретить вывоз семян рапса из страны. Фото: president.gov.by

Семена рапса будет запрещено вывозить из Беларуси. Такое поручение дал 24 июня президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения молочнотоварной фермы «Бортники» предприятия «Ханчицы-Неман».

Его внимание обратили на высокую маржинальность производства рапсового масла. При этом производители считают, что в этой сфере есть определенные проблемные моменты, касающиеся ценовой политики.

– Надо отрегулировать в целом вопросы по ценам и запретить вывоз семян рапса, – цитирует пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, вывозить из страны сырье, из которого получается хорошая продукция, и не переработать рапс по полному циклу на собственных предприятиях – это преступление.

Кроме того, он отметил, что в этой сфере очень развито недобросовестное посредничество и государство теряет большие деньги.

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Он подчеркнул, что проседания не должно быть ни на одном предприятии (подробности).