Девятилетняя девочка утонула в Воложинском районе: отдыхали у водоема всей семей

Ребенок утонул в Воложинском районе. Фото: Следственный комитет.

Трагический несчастный случай произошел в Воложинском районе. Утонула девятилетняя девочка.

Как сообщает Следственный комитет, трагедия случилась вечером 23 июня около деревни Дружичи. Девочка была около водоема вместе со своей семьей. Она пошла купаться и начала тонуть. Очевидцы пытались спасти ребенка, но сделать это не удалось. Тело девочки извлекли из воды водолазы МЧС.

Воложинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели ребенка.

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