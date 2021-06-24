Cуд над фигурантами «дела Тихановского» начинается в СИЗО в Гомеле. Фото: скриншот видео Telegram / lgbelarussegodnya

В гомельском СИЗО 24 июня начался суд над фигурантами «дела Тихановского». Этот процесс закрытый, но на него пустили нескольких журналистов государственных СМИ.

Как пишет Telegram-канал «Радыё Свабода», у следственного изолятора были замечены европейские дипломаты. В помещение, где будет проходить судебный процесс, пустили некоторых сотрудников госмедиа. Родственники обвиняемых попасть туда не смогли.

Кроме Тихановского, будут судить Николая Статкевича, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Артема Сакова и Дмитрия Попова.

Напомним, что в конце апреля этого года Следственный комитет завершил расследование этого уголовного дела. Окончательное обвинение Сергею Тихановскому было предъявлено в марте этого года. Его обвиняют по ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков); ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды); ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК); ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.