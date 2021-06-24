«Местные жители четко все организовали». Вот как в Пинске прошли учения с силами территориальной обороны: охраняли объекты, дежурили на блокпостах, отразили нападение

В Пинске провели учения с силами территориальной обороны. Все получилось. Фото: Максим ГАРЛУКОВИЧ, "Ваяр".

В Пинске прошли плановые командно-штабные учения с силами территориальной обороны Брестской области. Как это было, рассказывает пресс-служба Министерства обороны.

Военнослужащие запаса охраняли объекты, дежурили на блокпостах. Потом на один из охраняемых объектов напал условный противник, и подразделение территориальных войск отразило его нападение.

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Король отметил, что, несмотря на сильную жару, военнослужащие запаса все задачи выполнили успешно.

-Территориальная оборона задумывалась как форма всенародной защиты своей Родины. И здесь, в Пинске, мы в этом убедились: местные жители четко все организовали, наладили тесное взаимодействие и проявили свои лучшие качества, - сказал Игорь Король.

Ранее президент Александр Лукашенко высказался о необходимости производства в Беларуси достаточного количества стрелкового оружия. «Территориальную оборону создали - ее надо вооружать», - сказал он.