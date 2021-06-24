Температурные рекорды обновлены почти по всей Брестской области. Фото: pixabay

Температурные рекорды обновились 23 июня почти по всей Брестской области. Об этом рассказала начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией облгидромета Светлана Жогальская.

Столбики термометров в регионе за минувшие сутки поднимались до отметки в 33-35 градусов.

– Почти повсеместно побиты температурные рекорды за послевоенный период метеорологических наблюдений. Лишь в городе Высокое совсем немного не хватило до обновления. Там 23 июня было плюс 33, а в 2000 году зафиксировали 33,1. Самая высокая температура отмечена в Пинске – плюс 35,3 градуса. Предыдущий рекорд в городе был двойным: в 1964-м и 1997 годах воздух прогревался до плюс 30,8. В Бресте вчера зафиксировано 34,3 градуса. До этого максимум был в 2000-м - 32,8, – отметила Жогальская, ее цитирует БЕЛТА.

Кроме того, в Брестской области во второй половине дня 23 июня местами по крайнему западу прошли грозовые дожди. В городе Высокое Каменецкого района выпало 26 мм осадков – немного больше декадной нормы.

По данным синоптиков, жара продлится еще несколько дней, она начнет отступать в выходные.

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