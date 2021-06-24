И с пивом не классно, и без пива не классно. Вот какую сушеную рыбу внесли в реестр опасной продукции в Беларуси

Рыбку в такой упаковке больше продавать в Беларуси не будут - в ней вредное вещество. Фото: Госстандарт.

Еще один продукт пополнил реестр опасной продукции в Беларуси. Туда внесли сушеную рыбу «Желтый полосатик» клипфиксной разделки. Рыба продается под торговой маркой «Классно под пивко».

Результаты исследований, проведенных специалистами Госстандарта, показали, что употреблять эту рыбу совсем не классно – ни под пивко, ни просто так. В рыбе нашли недопустимую для использования при производстве сушеной пищевой рыбной продукции пищевой добавки Е200. Это консервант «сорбиновая кислота». В желтом полосатике китайского производства недопустимой «ешки» оказалось 390,6 мг/кг. Причем в маркировке продукции эта добавка указана не была.

Теперь опасную рыбу запрещено продавать в Беларуси и ввозит на территорию страны.

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