20 лет за убийство годовалого малыша. Брестский суд вынес приговор мужчине, который забил ребенка своей сожительницы до смерти

Мужчина, который убил годовалого ребенка, будет сидеть 21 год. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Брестский областной суд вынес приговор 24-летнему мужчине, который жестоко убил годовалого ребенка своей сожительницы. Мужчина избил малыша, ударил его не менее 11 раз по голове, телу, рукам и ногам. Эксперты насчитали на теле ребенка не менее 30 телесных повреждений, от которых он и умер.

Мужчина ранее был уже четыре раза судим. Последний раз его приговорили к ограничению свободы, но он постоянно нарушал условия отбывания наказания – пил спиртное, не приходил для регистрации в милицию, его не могли найти по месту жительства.

За убийство ребенка суд назначил мужчине наказание в 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а за то, что нарушал режим ограничения свободы – еще полтора. Сроки частично сложили, в общей сложности ему предстоит отправиться в места лишения свободы на 21 год, сообщает пресс-служба Верховного суда.

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