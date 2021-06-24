Ребенка убило током в бане в Осиповичском районе. Фото: СК

Ребенок погиб от удара током в бане в Осиповичском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Несчастный случай произошел 23 июня на территории частного дома в деревне Аминовичи Осиповичского района Могилевской области.

«В 18-28 поступило сообщение о смертельном поражении электрическим током мальчика 2011 года рождения, полученным в результате неосторожного обращения с электротэном в бане», – рассказали подробности в МЧС.

Тем временем в Следственном комитете рассказали, что следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка.

«Установлено, что ребенок находился на даче в деревне Аминовичи Осиповичского района вместе с бабушкой, дедушкой и младшим братом. Около 16.50 мальчик, включая в розетку электрический тэн для подогрева воды получил удар током. Его обнаружил младший брат и выдернул вилку из розетки. Однако, несмотря на попытки медиков, спасти ребёнка не удалось», – рассказали в СК.

Недавно девушка погибла от удара током в Докшицах, опустив ноги в фонтан. Она хотела сделать красивый снимок.

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