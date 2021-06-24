Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 июня 2021 года: стабильность в новых случаях и 10 умерших за сутки

Стабильность в выявлении новых случаев коронавируса сохраняется в Беларуси Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Министерство здравоохранения Беларуси обновило статистику по заболеваемости коронавирусом в республике. По последним данным, опубликованным 24 июня, в стране за сутки выявили 786 пациентов с COVID-19. Это чуть меньше, чем накануне, правда, и тестов в последний раз обработали меньше. То есть, сохраняется относительная стабильность. В то же время за сутки выписаны 864 пациента, перенесших ковид.

Таким образом, всего с начала пандемии в Беларуси официально подтверждены 413 тыс. 139 случаев коронавируса. При этом выздоровели 405 тыс. 909 пациентов.

На этот раз сообщается о десяти умерших за сутки пациентах с ковидом. А за весь период распространения инфекции на территории республики, официально, умерли 3 тыс. 082 человека с COVID-19.

Статистика о ходе вакцинации не изменилась. Как и сообщалось накануне, в стране более 790,1 тыс. человек получили первый компонент прививки отковида, из них более 501,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

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