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Общество24 июня 2021 13:11

Вот как движется уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой Беларуси против мэра Риги за снятый флаг

В Риге у отеля, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый
Григорий ГРИБОВ
Вот как идет уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой Беларуси против мэра Риги за снятый флаг.

Вот как идет уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой Беларуси против мэра Риги за снятый флаг.

Этот инцидент был 24 мая в Риге: у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси заменили бело-красно-белый. Это перед камерами журналистов сделали министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. Четыре дня спустя генпрокурор Беларуси возбудил в отношении них уголовное дело.

24 июня прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал, как продвигается расследование:

- Дело сейчас находится в производстве Следственного комитета. Состав там очевиден, на мой взгляд. Такое же преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Латвии. Это естественная реакция нашего государства на кощунственный шаг в отношении к нашему символа. Беспрецедентный, кощунственный шаг. Соответственно в рамках расследования уголовного дела следователи будут принимать меры, чтобы дать надлежащую уголовно-правовую оценку деяниям, - цитирует генпрокурора interfax.by.

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