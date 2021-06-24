Похолодает так, что придется надевать куртки. Погода резко изменится в конце июня в Беларуси

Погода резко изменится в конце июня в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предварительный прогноз погоды на ближайшие выходные 26-27 июня и начало следующей недели изменился. Атмосферный фронт обещает принести долгожданную прохладу и осадки. Трудно поверить, но станет даже холодно: после невыносимой жары в 34-36 градусов, которая сейчас накрыла Беларусь, перепады дневной температуры местами превысят 10 градусов.

Атмосферный фронт надвигается с запада, поэтому Гродненская и Брестская области первыми окунутся в прохладу. Здесь также ожидаются дожди, грозы и град. В субботу уже большая часть территории республики будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта, жара спадет максимум до 28 градусов, и только на востоке - в Гомельской и Могилевской областях - по-прежнему будут выдыхаться от жары: здесь снова до плюс 34-36 градусов.

В воскресенье продолжатся осадки, в том числе в Минске. Ветер будет северо-западным и северным, максимальная дневная температура местами опустится до 21 градуса, а ночью будет всего плюс от плюс 13! Но чем восточнее, тем теплее - в Гомельской и Могилевской областях снова жара до плюс 32 градусов.

И только с понедельника, 28 июня, ситуация начнет меняться на востоке страны. Днем здесь обещают уже 25-27 градусов с дождями и грозами, а во вторник - всего плюс 20-22 днем.

Похолодает так, что придется надевать куртки Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тем временем, пока столица, центральные и восточные регионы будут купаться в прохладе, на запад страны снова начнет возвращаться жара! Правда, не такая страшная, как сейчас. Уже с воскресенья, 27 июня, осадки закончатся в Гродненской и Брестской областях, небо будет ясным, и ко вторнику, 29 июня, максимальная дневная температура здесь повысится до 27 градусов.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.