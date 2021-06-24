ЕС принял секторальные санкции против Беларуси: вот кого они коснутся

ЕС принял очередные санкции против Беларуси: вот кого они коснутся в этот раз. Фото: БелТА.

Совет Европы вводит новые санкции против белорусских властей из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и последующим задержанием Романа Протасевича и Софьи Сапеги, а также из-за нарушений прав человека и продолжающихся репрессий, пишет «Настоящее время» со ссылкой на корреспондента «Радио Свобода» в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

- Список ограничений достаточно широкий. Под удар подпадает экспорт калийных удобрений. И продуктов нефтепереработки. Причем, хоть основные рынки сбыта для белорусских калийных удобрений – это Бразилия, Индия и Китай, а не страны Евросоюза, экспорт туда также усложнится. Ограничения предусматривают запрет на транспортировку некоторых калийных продуктов, таким образом, Беларусь больше не сможет использовать Клайпедский порт для отправки этих грузов, – отмечает журналист.

Чуть позже о введенных санкциях появилось и официальное сообщение:

- Такое решение принято «в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги», — говорится в официальном сообщении Совета ЕС.

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