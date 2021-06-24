Суд о признании продукции и соцсетей портала Tut.by экстремистскими приостановили на неопредленный срок

Суд о признании Tut.by экстремистским приостановили. Фото: Tut.by

В суде Центрального района Минска процесс о признании продукции портала Tut.by и соцсетей издания экстремистскими пока приостановлен. Это произошло после того, как представители издания подали заявление об обжаловании действий комиссии, выдавшей экспертное заключение, сообщает t.me/tutby_official.

Накануне было опубликовано заключение Республиканской экспертной комиссии о том, что «действия ресурса по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Республики Беларусь в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности Республики Беларусь».

Обжалование будет рассматривать Экономический суд. Дата его заседания пока не определена, поэтому когда продолжится процесс в суде Центрального района, тоже неизвестно.

- Tut.by пока не признан экстремистским, - комментируют в издании. - Это значит, что вся продукция портала остается легальной. В Беларуси есть только одна процедура признания информации и продукции экстремистской - по решению суда.

Там добавили, что пока материал, продукция или ресурс не указан в Республиканском списке экстремистских материалов, который размещается на сайте Министерства информации, он не является запрещенным.