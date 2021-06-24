Лукашенко: Неплохо иметь по 700-800 долларов средней зарплаты к концу пятилетки

Александр Лукашенко с рабочей поездкой по Гродненской области. Фото: БЕЛТА

Зарплата белорусов к концу пятилетки должна составлять 700-800 долларов, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в четверг во время рабочей поездки в Гродненскую область. Его слова цитирует БЕЛТА.

- Если мы за пятилетку по 700-800 долларов средней зарплаты по стране будем иметь - это будет неплохо, а тысячу - прекрасно, - заявил президент.

Он также отметил, что необходимо подтянуть заработную плату тем, кто получает меньше средней зарплаты по стране.

На сегодняшний день средняя зарплата в Беларуси колеблется в пределах 500 долларов по курсу Нацбанка. В апреле этого года номинальная начисленная средняя заработная плата работников составила 1398,2 рублей.

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