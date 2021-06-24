Изменение Конституции и проекты законов. Что будет на последнем заседании парламентариев Беларуси 25 июня

Стало известно, что будет на последнем заседании парламентариев Беларуси 25 июня Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пятницу, 25 июня, будет закрыта пятая сессия Палаты представителей парламента Беларуси. Стало известно, что рассмотрят депутаты на последнем заседании. В первом чтении парламентарии планируют обсудить проекты законов об изменении Конституции страны и изменении законов по вопросам профилактики правонарушений.

Проекты двух законов планируется рассмотреть во втором чтении. Речь идет о законопроектах «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», а также «Об изменении Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.

Подробности пока не известны - что именно прописано в проекте законов об изменении Конституции, не уточняется. Судя по всему, информация на этот счет появится в пятницу.

Что касается законопроекта «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», то там учтен декрет президента от 9 мая 2021 года №2 «О защите суверенитета и конституционного строя» и повышения роли Совета безопасности в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси. Читайте подробнее - На случай возможной гибели: Лукашенко 9 мая подписал Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя».