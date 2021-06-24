«Держать в резерве свободные койки». Глава Минздрава прокомментировал появление индийского штамма COVID-19 в Беларуси

Минздрав порекомендовал держать в резерве свободные койки Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании облисполкома в Бресте министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич прокомментировал появление индийского штамма COVID-19 в республике. По его словам, для сферы здравоохранения это - очередное основание активизировать работу, а для граждан - вакцинироваться.

По данным главы Минздрава, вакцины сейчас достаточно, и любой тип прививок от коронавируса обладает защитным свойством и не приводит к тяжелым последствиям. - Вакцинация - один из важнейших компонентов наряду с масками и дистанцированием, - цитирует вывод Пиневича телеграм-канал Минздрава.

Министр добавил: если штамм появился, он будет развиваться. Напомним, в соседней России именно индийский штамм («Дельта») стал причиной скачка заболеваемости. По словам специалистов, он более агрессивен и заразен. А в Беларуси пока превалирует «британская» разновидность вируса.

В итоге Минздрав порекомендовал «держать в резерве свободные койки на случай подъема заболеваемости». В ведомстве привели в пример Брест, где сейчас таких коек примерно полтысячи.