Беларусь получила промежуточный доклад ICAO о посадке Ryanair в Минске. Фото: delfi.lt

Департаменту по авиации Минтранса Беларуси предоставили промежуточный доклад об инциденте 23 мая с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Речь идет о докладе группы Международной организации гражданской авиации (ICAO) по расследованию с целью установления фактов, в котором представлены текущие и завершенные действия по состоянию на 18 июня, говорится в сообщении департамента. В информации приводится выдержка из заключения к докладу:

- Хотя государства предоставили Секретариату определенную информацию, для завершения расследования с целью установления фактов все еще требуется дополнительная поддержка.

Также отмечается, что «секретариат будет продолжать обращаться к государствам и организациям, вовлеченным в этот инцидент, для получения дополнительной помощи, необходимой для завершения расследования с целью установления фактов».

Как уточняется в сообщении департамента, до 18 июня белорусская сторона направила в ICAO 52 документа, аудио и видео материалы, и на данный момент продолжает направлять материалы в организацию.