Лукашенко - Каранику: Военное положение, если нужно, но никакого проседания на предприятиях

Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Гродненской области. Фото: БЕЛТА

Проседания предприятий после введения санцкий быть не должно, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Гродненской области. Его слова приводит пресс-служба президента.

-Никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. Пускай Караев одевает генеральскую форму, вам тоже звание присвоено – генерал-майора, и вперед. Военное положение, если нужно, но никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам, по ту сторону границы, должны показать, что их санцкии – это их бессилие. Вот, что мы должны показать, и мы это сделаем, - обратился Лукашенко к председателю Гродненского облисполкома Владимиру Каранику.

Алек сандр Лукашенко 24 июня с рабочим визитом находится в Гродненской области, в частности, он посетил ряд предприятий в Свислочском районе.

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