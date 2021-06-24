Видеофакт. В Гродненской области выпал град размером с алычу

Крупный град выпал одновременно в нескольких районах Беларуси. Фото: скриншот

Сильный град обрушился на деревню Кривичи Гродненской области 24 июня. Судя по кадрам, снятым очевидцами, размер града достигает размера алычи или спелой вишни.

Крупный град также наблюдался 24 июня в Воложинском районе, ливень с сильным ветром накрыл Сморгонь.

Рекордно жаркая для июня погода установилась на территории республики в последние несколько дней, в связи с жарой службой МЧС был объявлен самый высокий – красный – уровень опасности.

Белгидромет прогнозирует, что жара в Беларуси сохранится до конца недели, но добавятся дожди с грозами. В последние выходные июня температура постепенно начнет снижаться.

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