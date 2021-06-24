Почти вся Беларусь: из-за жары в 113 районах введены запреты и ограничения по посещение лесов

Из-за жары в 113 районах введены запреты и ограничения по посещение лесов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По данным на 17.00 24 июня, запреты и ограничения на посещения лесов введены в 113 районах Беларуси. Красным цветом, то есть посещение лесов запрещено, помечены вся Гомельская, Могилевская и Брестская области. В большинстве районов Минской, Витебской и Гродненской областей тоже введены запреты или ограничения.

Свободное посещение лесов пока разрешено только в Копыльском, Логойском и Мядельском районах Минской области, Гродненском районе и в Браславском районе Витебщины.

Напомним, запреты и ограничения на посещение лесов связаны с чрезвычайно жаркой и сухой погодой, из-за которых в экосистемах установился высокий класс пожароопасности. Однако в западных регионах регионах республики уже сказывается влияние атмосферного фронта - там прошли обильные ливни с грозами и градом.

Ожидается, что циклон будет продвигаться на восток и к началу следующей недели практически на всей территории Беларуси похолодает, пройдут дожди.