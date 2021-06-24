Лукашенко – про диктатуру: «На производстве у нас есть диктатура, где конвейер идет, там никуда не денешься, он диктует»

Лукашенко заявил, что в Беларуси диктатура есть на производстве, где идет конвейер. Фото: БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня, в четверг, посетил с рабочей поездкой Гродненскую область. После совещания он пообщался с жителями Свислочи. Лукашенко отметил, что в Беларуси нет диктатуры. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
- Нам жизни спокойной никто не даст. И не потому, что у нас диктатура, бросьте вы. Какая диктатура? – заявил президент.
Одна из присутствующих отметила, что «нет у нас в стране никакой диктатура».
- Я вам скажу, что на производстве есть диктатура. Там, где конвейер идет, там никуда не денешься, он диктует. Если не будет порядка, то у нас нет перспективы. Нас разделят опять на куски и куда-то порвут и присоединят, - подчеркнул Лукашенко.
Он призвал жителей беречь свой кусок земли.
- И ни в коем случае никого не слушайте и никому не поддавайтесь. Мы не допустим никакой горячей войны. Они против нас развязали эту гибридную войну. Ну из-за угла они могут. Сюда они никогда не сунуться, поверьте мне, - подытожил президент.
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