Бизнесмен Гуцериев принял решение о выходе из состава Совета директоров «РуссНефти». Фото: rbc.ru

Бизнесмен Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава Совета директоров «РуссНефти». Информация об этом была опубликована на официальном сайте «РуссНефти».

- Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава Совета директоров «РуссНефти». В компанию поступило соответствующее заявление, - написано в сообщении.

Вероятнее всего, это связано с тем, что миллиардер Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС, так как имеет в Беларуси бизнес-интересы и является давним другом президента Александра Лукашенко.

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