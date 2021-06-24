Белстат: средняя зарплата за май выросла до 1400 рублей

Средняя зарплата белоруса составляет 560 долларов. Фото: Depositphotos

Зарплата у белорусов в мае повысилась по сравнению с апрелем, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Средняя зарплата белорусов в мае составила 1419,6 белорусских рублей, в апреле эта сумма была равна 1398,2 рублям. То есть, она незначительно выросла – на 21,4 белорусских рубля, что в пересчете на нынешний курс доллара составляет 560 долларов.

При этом стоит учитывать, что сведения приводятся без вычета подоходного налога (13 %) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1 %) из зарплат работников.

Президент Беларуси Алексанр Лукашенко в четверг заявил, что необходимо подтянуть заработную плату тем, кто получает меньше средней зарплаты по стране. Также он поставил задачу – зарплата белорусов к концу пятилетки должна составлять 700-800 долларов.

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