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Экономика24 июня 2021 18:28

Депутат Савиных – про IT-сектор: «Айтишники четко должны понимать: или они работают на экономику Беларуси, или пакуют чемоданы»

Он отметил, что через пять лет работать из Беларуси на американский рынок будет просто невозможно
Инна КОРСАК
Депутат Савиных заявил, что, или айтишники работают на экономику Беларуси, или пакуют чемоданы. Фото: СТВ

Депутат Савиных заявил, что, или айтишники работают на экономику Беларуси, или пакуют чемоданы. Фото: СТВ

Депутат Палаты представителей Андрей Савиных принял участие в круглом столе, который проходил в пресс-центре Sputnik Беларусь. Он высказался по поводу санкций Евросоюза, геополитики, а также затронул и IT-сектор. Свои рассуждения он опубликовал на своем официальном сайте.

По мнению Савиных, в мире сейчас «идет процесс формирования макрорегионов. Это определенные экономические пространства со своими экономическими законами, а также правилами и своим разделением труда». При этом «каждый макрорегион, США и Европейский союз – это не исключение, кроме стратегии собственного развития, проводит также контрстратегии, стараясь заморозить развитие других регионов».

- Деление мира на макрорегионы в будущем исключит возможность производить IT-продукт, особенно высокотехнологичный и стратегической, в одном макрорегионе и продавать его в другом. Это будет запрещено по соображениям безопасности. Отсюда следует, что та часть IT-сектора Беларуси, которая работает на американский рынок, должна будет или же переориентироваться на наши рынок или уехать, - отметит депутат.

Он объяснил это тем, что через пять лет работать из Беларуси на американский рынок будет невозможно.

- Более того, запрещать будет не белорусское правительство, а американской. Айтишники сейчас четко должны понять: или они находят нишу в Беларуси и начинают работать на собственную промышленность и экономику, или пакуют чемоданы и переезжают ближе к месту своих заказчиков и потребителей, - подчеркнул Савиных.

Он назвал это не политической, а экономической реальностью.

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