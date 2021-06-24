Депутат Савиных – про IT-сектор: «Айтишники четко должны понимать: или они работают на экономику Беларуси, или пакуют чемоданы»

Депутат Савиных заявил, что, или айтишники работают на экономику Беларуси, или пакуют чемоданы. Фото: СТВ

Депутат Палаты представителей Андрей Савиных принял участие в круглом столе, который проходил в пресс-центре Sputnik Беларусь. Он высказался по поводу санкций Евросоюза, геополитики, а также затронул и IT-сектор. Свои рассуждения он опубликовал на своем официальном сайте.

По мнению Савиных, в мире сейчас «идет процесс формирования макрорегионов. Это определенные экономические пространства со своими экономическими законами, а также правилами и своим разделением труда». При этом «каждый макрорегион, США и Европейский союз – это не исключение, кроме стратегии собственного развития, проводит также контрстратегии, стараясь заморозить развитие других регионов».

- Деление мира на макрорегионы в будущем исключит возможность производить IT-продукт, особенно высокотехнологичный и стратегической, в одном макрорегионе и продавать его в другом. Это будет запрещено по соображениям безопасности. Отсюда следует, что та часть IT-сектора Беларуси, которая работает на американский рынок, должна будет или же переориентироваться на наши рынок или уехать, - отметит депутат.

Он объяснил это тем, что через пять лет работать из Беларуси на американский рынок будет невозможно.

- Более того, запрещать будет не белорусское правительство, а американской. Айтишники сейчас четко должны понять: или они находят нишу в Беларуси и начинают работать на собственную промышленность и экономику, или пакуют чемоданы и переезжают ближе к месту своих заказчиков и потребителей, - подчеркнул Савиных.

Он назвал это не политической, а экономической реальностью.

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