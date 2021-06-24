В Минске с 25 июня начнут работать дополнительные пункты вакцинации. Вот где можно будет привиться

В Минске с 25 июня начинают работать дополнительные пункты вакцинации Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске с пятницы, 25 июня, начнут работать дополнительные пункты вакцинации против коронавируса. Они откроются в крупных торговых сетях, а также в развлекательных центрах. Информация об этом была размещена в телеграм-канале «Минск. Официально».

Сделать прививку против коронавируса в Минске с 25 июня можно будет по следующим адресам:

ЦУМ (проспект Независимости, 54);

Комаровский рынок (улица В. Хоружей, 8);

ГУМ (проспект Независимости, 21);

«Галерея Минск» (проспект Победителей, 9);

Торговый центр «МОМО» (Партизанский проспект, 150а);

В Мингорисполкоме уточнили, что список адресов будет дополнен.

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