Секретарь Совбеза России: «Запад в отношении Беларуси перешел все красные линии»

Секретарь Совета безопасности России заявил, что Запад в отношении Беларуси перешел все красные линии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступил на IX Московской конференции по международной безопасности. Он заявил, что в отношении Беларуси Запад перешел все красные линии. Об этом сообщает портал Союзного государства.

- В Беларуси был сорван сценарий цветной революции, а некоторые страны Запада в попытках подорвать позиции власти и продвинуть собственных ставленников, перешли все красные линии, - отметил Патрушев.

Он пояснил, что имел ввиду подготовку покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко, которое готовилось американскими гражданами.

Помимо этого, Патрушев обратил внимание на то, что внешние силы Украины в 2014 году делали ставку на неонацистов, которые периодически предпринимают вылазки в соседние государства.

- Они же были замечены и в Беларуси, но их удалось успешно нейтрализовать, - подчеркнул Патрушев.

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