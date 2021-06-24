«Ноги мужчины попали во вращающийся шнек и его затянуло в транспортер»: в Березовском районе на предприятии погиб 50-летний рабочий

В Березовском районе на предприятии погиб 50-летний рабочий. Фото: телеграм-канал СК

В Березовском районе на одном из предприятий погиб 50-летний рабочий. Подробности случившегося рассказали в телеграм-канале Следственного комитета.

- В среду, 23 июня, 50-летний рабочий одного из предприятий Березовского района выполнял работы по транспортировке зерна из помещения силоса. В какой-то момент ноги мужчины попали во вращающийся шнек и его затянуло в транспортер. Спасти его не удалось. Рабочий от полученных травм скончался на месте, - прокомментировали в ведомстве.

В СК добавили, что следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области был проведен осмотр места случившегося, опрошены его коллеги и родственники. На предприятии была изъята необходимая документация, а также назначен ряд экспертных исследований.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все детали случившегося, - отметили в ведомстве.

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