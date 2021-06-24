В Комитете госконтроля сообщили, что в Беларуси было возбуждено первое уголовное дело за зарплату в конверте. Фото: Ryul Davidson, unsplash.com

В Комитете государственного контроля сообщили, что в Беларуси было возбуждено первое уголовное дело за зарплату в конверте. Информация об этом была опубликована на сайте КГК.

- Управлением Следственного комитета по Могилевской области в отношении должностных лиц бобруйской рекламной фирмы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243-3 УК – Уклонение от уплаты страховых взносов, - пояснили в КГК.

И отметили, что это первое уголовное дело по данной статье, которая появилась в обновленном Уголовном кодексе.

- В отношении фигурантов дела ранее уже было возбуждено уголовное дело по статье за уклонение от уплаты налогов. Речь идет о выплате так называемых зарплат в конвертах более чем 100 сотрудникам компании, - прокомментировали в КГК.

В ведомстве добавили, что удалось установить, что с 2016 по 2021 год сотрудникам было выплачено более 1,1 миллиона подобных зарплат, а в ФСЗН не были уплачены взносы в размере 375 тысяч рублей.

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