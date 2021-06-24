Олег Дулуб ушел с поста главного тренера «Крумкачоў». Фото: "Наша нiва"

В четверг, 24 июня, футбольный клуб «Крумкачы» объявил о том, что с поста главного тренера уходит Олег Дулуб. Сообщение об этом было опубликована на официальном сайте клуба.

- В силу различных причин и под воздействием внешних факторов Олегу Дулубу пришлось сделать перерыв в своей профессиональной карьере. Контракт с главным тренером команды был расторгнут 24 июня, - говорится в сообщении.

Также в сообщении указано, что исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Козека.

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