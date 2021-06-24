В Шумилинском районе микроавтобус врезался в лося – два человека погибли, еще пять были доставлены в больницу. Фото: телеграм-канал СК

В Шумилинском районе водитель микроавтобуса врезался в лося, который внезапно вышел на проезжую часть. В результате случившегося два человека погибли, а еще пять были доставлены в больницу. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Следственного комитета.

- В четверг, 24 июня, на 70 километре автодороги Р20 «Витебск – Полоцк – граница Латвийской Республики» 57-летний водитель, который находился за рулем микроавтобуса «Фольксваген» врезался в лося, внезапно вышедшего на проезжую часть. На момент случившегося в машине находилось семь человек: два погибли, а еще пять были доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - прокомментировали в ведомстве.

В СК добавили, что следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области был проведен осмотр места произошедшего. Назначен ряд экспертных исследований.

- В отношении водителя микроавтобуса было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 УК – Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности гибель двух человек.

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