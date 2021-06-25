«Активно используют кондиционеры». В Орше из-за жары вышли и строя четыре трансформаторных подстанции

Лампочки в порядке - просто свет отключили. В Орше из-за жары отказали четыре трансформаторных подстанции. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Четыре трансформаторных подстанции вышли и строя в Орше из-за аномальной жары. Семь многоквартирных домов остались без света. Электроснабжение восстановили к 21.20.

В Минэнерго объяснили, почему так происходит.

-Экстремально высокие температуры воздуха увеличивают вероятность перегрева оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, нагрузка на электросети повышается с учетом активного использования потребителями систем кондиционирования, - говорится в сообщении официального телеграм-канала ведомства.

Персонал организаций энергосистемы из-за сложившихся погодных условий приведен в состояние повышенной готовности, задействовано максимальное количество аварийных бригад, готовых в максимально короткие сроки восстановить электроснабжение, рассказали в Минэнерго.

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