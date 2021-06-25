Зеленский рассказал, что последний раз общался с Лукашенко в 2020 году. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «VIP з Наталiєю Мосейчук» рассказал, что последний раз общался с президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2020 году, сообщает агентство РИА-Новости

По словам Зеленского, разговор состоялся в тот момент, когда на территории Беларуси находились «вагнеровцы».

- Я тогда позвонил ему, ч сказал, что готов передать полную информацию, которая касается тех людей. На тот момент мы уже понимали, какие там фамилии и кто они такие. Мне Александр Григорьевич по телефону сказал: «Дорогой мой Владимир Александрович, я понимаю, да, ты же знаешь, как Беларусь любит Украины, ты знаешь, что я не подведу тебя, все будет нормально, я разберусь». Я уверен был, что он передаст нам тех людей. Но потом случилось то, что случилось. Это был мой последний с ним разговор, - сообщал Зеленский.

Напомним, что 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 сотрудника частной военной компании Вагнера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зеленский: Если бы я оказался в такой ситуации, как Лукашенко, то уже через месяц провел бы новые выборы.

Президент Украины также добавил, что пригласил бы на выборы международных наблюдателей, а также всех кандидатов, которые бы хотели принять в них участие. (подробности)

Зеленский: «Белорусы заслуживают другого настоящего и будущего».

В интервью французской газете Le Figaro президент Украины рассказал о странах-соседках. (подробности)

Зеленский: Украина остановит авиасообщение с Беларусью.

Украинское направление сейчас одно из самых востребованных для «Белавиа». (подробности)