Жителя Барановичей задержали за то, что он показал сотрудникам милиции средний палец. Фото: скриншот с видео МВД

Задержан житель Барановичей, который показал сотрудникам милиции средний палец. Детали произошедшего рассказали в телеграм-канале МВД.

- На 28-летнего жителя Барановичей удалось выйти сотрудникам ГУБОПиК в тот момент, когда они выявляли экстремистские материалы в интернете. Мужчина на своей странице в социальной сети выложил видео, на котором публично показывает оскорбительный жест в сторону сотрудников милиции, - сообщили в ведомстве.

И добавили, что ролик вызвал общественный резонанс, так как на странице у мужчины около 65 тысяч подписчиков.

- Видео было направлено на формирование у аудитории неуважительного отношения к сотрудникам милиции. Помимо этого, в аккаунте правоохранителям удалось обнаружить экстремистские материалы, - проинформировали в МВД.

За мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям милиции, на мужчину были составлены протоколы.

В МВД отметили, что впервые правонарушитель стал фигурантом уголовного дела в 2016 году, когда подпольно сделал девушке пластическую операцию, которая после попала в реанимацию.

- Молодого человека на данный момент проверяют на причастность к иным фактам противоправной деятельности уголовного и протестного толка, - сообщили в МВД.

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