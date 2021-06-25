Головченко и Мишустин созвонились и обсудили интеграционное взаимодействие. Фото: пресс-служба правительства России

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 24 июня, провели телефонный разговор. Информация об этом была опубликована на сайте правительства России.

- В четверг, 24 июня, состоялся телефонный разговор премьер-министра России Михаила Мишустина с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Они обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, - написано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Головченко и Мишустин провели телефонный разговор. Вот что они обсудили.

Особое внимание в разговоре было уделено дальнейшим шагам по углублению интеграции. (подробности)

Беларусь предложила Мишустину разрешить рейсы в Сочи и Краснодар. Российский премьер ответил.

По словам главы российского правительства, РФ готова наращивать транспортные связи с республикой при первой же возможности. (подробности)

Главная тема – дорожные карты: Головченко и Мишустин проведут переговоры в Минске в апреле.

Ожидается, что встреча пройдет в очном формате. (подробности)