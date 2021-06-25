Мотоциклист столкнулся с лосем и погиб

Мотоциклист погиб, столкнувшись с лосем. Фото: Кадр из видео МВД.

24 июня в Речицком районе погиб мотоциклист. 40-летний мужчина ехал на мотоцикле Yamaha по автодороге М10 «Граница Росиийской Федерации – Гомель – Кобрин». На 87-м километре дороги он столкнулся с лосем. Это произошло в 22.30.

Мотоциклист скончался на месте.

-На месте работали следственно-оперативная группа, ГАИ, МЧС и медики. Устанавливаются причины происшествия, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В милиции напомнили, что места миграции диких животных обозначаются предупреждающими дорожными знаками «Дикие животные». В зоне их действия водителям стоит снижать скорость и быть максимально внимательными.

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